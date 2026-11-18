Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Vedat Kaner Vakfı iş birliğinde, ARKHE Lefkoşa organizasyonuyla gerçekleştirilen Eklektik Manifest’in ikinci edisyonu, “Ars Memorativa” başlıklı ikinci etap sergisiyle devam ediyor. Ulus Baker’in imaj, montaj ve kayıt üzerine düşüncelerinden hareketle hazırlanan sergi kapsamında, sanatçılar karma sergiye katılmaya davet ediliyor. Başvurular 15 Aralık 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

Yapay zekâ desteğiyle geliştirilen üç deneyim alanı, aynı görüntünün ya da metnin farklı düzenlemeler içinde hangi düşünceleri uyandırabileceğini araştırıyor.

Montaj Odası, Kadraj Odası ve Kayıt Odası, ziyaretçilerin görüntüler ve sözcükler arasındaki değişen ilişkileri deneyimlemesine olanak tanıyor. Thomas Balkenhol’un Ulus Baker’in ODTÜ GİSAM ders kayıtlarından oluşturduğu deneysel filmin gösterimi de sergi kapsamında devam ediyor.

Açılış gecesinde “Parçalı Anlar” adlı performans da gerçekleşecek. Eserin koreografisi ve kostüm tasarımı ARUCAD Modern Dans Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Handan Ergiydiren’e, ses tasarımı ise aynı üniversitenin Ses Sanatları ve Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ataman Kınış’a ait. Eseri, Modern Dans Bölümü öğrencileri Nehir Nur Çelik ve İdil İlgi Kabakçı sahneleyecek.

Eklektik Manifest’in ikinci etabı, ziyaretçileri görüntü, sözcük ve hareket aracılığıyla düşünmeye; bir kayda yeniden bakmanın açabileceği anlamları keşfetmeye davet ediyor.

21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00’da Eski Fransız Kültür Derneği’nde açılacak olan sergi, 25 Aralık 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.