“Beraatimiz Yargıtay’da da onandı; başımız dik, vicdanımız rahat”

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, 2019 yılında yaşanan bir olay nedeniyle kendisi ve çalışma arkadaşları hakkında açılan, kamuoyunda “depo davası” olarak bilinen hukuki sürecin beraat kararıyla sonuçlandığını açıkladı.

Latif, Başsavcılığın istinaf başvurusu üzerine 4 Kasım 2026 tarihinde Yargıtay'da görüşülen davada, beraat kararında herhangi bir hukuki hata bulunmadığına hükmedilerek kararın onandığını belirtti.

25 Mayıs 2026 tarihinde Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlanan davada, kendisi ve çalışma arkadaşları hakkında yöneltilen “Sirkat”, “Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat” ve “Görevi Kötüye Kullanma” suçlamalarından beraat ettiklerini hatırlatan Latif, Yargıtay kararıyla beraatlerinin en yüksek yargı makamı tarafından da onaylandığını kaydetti.

“Bu yükü ailelerimizle birlikte taşıdık”

Yıllar süren hukuki sürecin yalnızca kendilerini değil, ailelerini, çocuklarını ve yakınlarını da etkilediğini ifade eden Latif, yaşananların manevi yüküne dikkat çekti.

Kararın kendileri için yıllardır taşınan bir yükün hafiflemesi anlamına geldiğini belirten Latif, “Geçen yılları geri getiremeyiz ancak bize güvenen herkesin karşısında başımız dik, vicdanımız rahat duruyoruz” dedi.

Süreç boyunca adalete olan inançlarını kaybetmediklerini ve görevlerinin başında kalarak Mesarya için çalışmayı sürdürdüklerini kaydeden Latif, dava sürecinde kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

“Hukuk çerçevesinde hesap soracağız”

Latif, kendilerine yönelik bir komplo düzenlendiğini savunarak, bu süreçte kendilerini suçlayıcı ve hakaret içerikli yayınlar yapanlardan hukuk çerçevesinde hesap soracaklarını belirtti.

Önlerinde tamamlanması gereken projeler ve yapılacak işler bulunduğunu ifade eden Latif, ayrım gözetmeden Mesarya için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

“Bizim sevdamız Mesarya, gücümüz halkımızdır” diyen Latif, açıklamasını halka teşekkür ederek tamamladı.