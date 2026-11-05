Gemikonağı sahilinde çalışmalar devam ediyor

Lefke Belediyesi ve T.C. KEİ Ofisi finansmanıyla hayata geçirilen Gemikonağı Sahil Düzenleme Projesi kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İlk etapta istinat duvarı tamamlanırken, sahil boyunca zemin düzenleme ve dolgu çalışmaları da devam ediyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgeye yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları ve vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği yeni sosyal yaşam alanları kazandırılacak.

Gemikonağı sahili yeni bir görünüme kavuşuyor.