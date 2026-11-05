Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, Karşıyaka İlkokulu ziyaretinde, bölgedeki tüm okulların kullanılmayan alanlarında çocuklara yönelik sosyal aktivite alanları oluşturmayı planladıklarını açıkladı. Bu alanların okul saatleri dışında da çocukların ve bölge halkının kullanımına açılmasını hedeflediklerini belirten Rahvancıoğlu, eğitim yatırımlarına daha fazla kaynak ayıracaklarını vurguladı.

Turan Rahvancıoğlu, Karşıyaka İlkokulu, LAÇ Belediyesi Karşıyaka Hizmet Binası ve Karşıyaka köy kahvesini ziyaret etti. Rahvancıoğlu’na ziyaretlerinde CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi ve belediye meclis üyesi adayları eşlik etti.

Karşıyaka İlkokulu’nda okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen Rahvancıoğlu, eğitim alanında hayata geçirmeyi planladıkları yatırımları anlattı.

“Bölgedeki tüm okulların boş alanlarında sosyal aktivite alanları oluşturacağız”

Bölgedeki tüm okulların kullanılmayan alanlarını değerlendirerek çocuklara yönelik sosyal aktivite alanları oluşturmayı planladıklarını belirten Rahvancıoğlu, bu kapsamda Karşıyaka İlkokulu’nun geniş arazisine dikkat çekti.

Okulun yan tarafındaki kullanılmayan alan ile alt bölümde Milli Eğitim Bakanlığı’na ait olduğu belirtilen arazinin değerlendirilebileceğini söyleyen Rahvancıoğlu, benzer uygulamaları bölgedeki diğer okullarda da hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bu alanlarda çocukların yararlanabileceği sosyal aktivite alanları oluşturmak istediklerini ifade eden Rahvancıoğlu, yatırımların hem okulların ihtiyaçlarına hem de bölge halkına hizmet etmesini hedeflediklerini belirtti. Rahvancıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılabilecek bir protokol kapsamında sosyal aktivite alanlarının öğleden sonraları da çocukların kullanımına açılmasını planladıklarını kaydetti. Alanların belediye tarafından görevlendirilecek personelin gözetiminde, okulların eğitim alanlarına girilmeden kullanılabileceğini belirten Rahvancıoğlu, böylece bölge genelinde çocuklara ve halka yönelik yeni sosyal aktivite alanları kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

“Konteyner değil, kalıcı ve çağdaş bir ortaokul yapacağız”

Eğitim vizyonlarının yalnızca mevcut okulların ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olmadığını belirten Rahvancıoğlu, bölgeye kalıcı ve çağdaş bir ortaokul kazandırmak için hazırladıkları projeyi kamuoyuna tanıttıklarını hatırlattı. Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin iki ilkokul ve bir okul öncesi eğitim kurumu yaptığını belirten Rahvancıoğlu, LAÇ Belediyesi’nin daha büyük bir bütçeye sahip olduğunu ve benzer yatırımların bölgede de gerçekleştirilebileceğini söyledi. Bölgede 2 bin 500’den fazla öğrencinin eğitim gördüğünü, bu yıl ilkokul beşinci sınıflardan 275 öğrencinin mezun olacağını ifade eden Rahvancıoğlu, Lapta Yavuzlar Lisesi’nin öğrenci sayısının her yıl yaklaşık 100 arttığını belirterek yeni bir ortaokula duyulan ihtiyaca dikkat çekti.

“2 bin 500 öğrenci için sadece 300 bin TL harcandı”

LAÇ Belediyesi’nin 2025 yılı kesinleşmiş hesaplarına göre okullara yalnızca 300 bin TL harcandığını belirten Rahvancıoğlu, bunun öğrenci başına yıllık yaklaşık 120 TL olduğunu söyledi. Rahvancıoğlu, “Bunu biz söylemiyoruz, belediyenin kesinleşmiş hesapları söylüyor. Bu kabul edilebilir bir şey değildir” dedi. Belediyenin 2026 yılı bütçesinin 1 milyar 695 milyon TL olduğunu, 2027 yılında ise 2,4 milyar TL’ye ulaşacağını belirten Rahvancıoğlu, bu kaynaklarla hem yeni okul projesini hem de mevcut okullara yönelik yatırımları hayata geçirmeyi hedeflediklerini vurguladı.