Ysabel Çarşamba Cuma ve Cumartesi geceleri hizmet verecek

Ülkemizin eğlence hayatına yeni bir mekanı daha eklendi.. Elmas Tokay ve Uğur Pirecioğlu ortaklığında Ysabel İsimli eğlence mekanı geçtiğimiz hafta hizmete girdi.

Eski Tango Tu Budha isimli clubı, tamamen yeni bir trend ve konseptle açan ikili geceye katılanlardan tam puan aldı. Sağlık kuralları çerçevesinde, sınırlı sayıda müşteri alarak hizmete giren mekanın işletmeciliğini ise Rasim Salihoğlu yapıyor.

Açılan yeni eğlence mekanına, daha önceden İstanbul Reina Goya, şimdi ise Ortaköy’ün en gözde mekanı olan Ruby Club işletme sahibi Çağın Keskin de danışman olarak katkı sağlıyor.