Yonca Kavşağı’na park edilmiş şüpheli araçtan 50 gram bonzai çıktı

Lefkoşa – Mağusa anayolunda, Yonca Kavşağı’nda şüpheli şekilde park edilmiş haldeki araçta polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde tespit edildi. Araç sürücüsü, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı; ilk etapta soruşturma maksatlı 6 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Fadıl Metin, V.U. isimli zanlının “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri ve Sentetik Cannabinoid) Tasarruf” suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Polis, 24 Şubat tarihinde, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu’nda, Yonca Kavşağı üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir polis ekibi tarafından yol şeridi içerisinde şüpheli bir halde durduğu tespit edilen araç ve sürücüsünün kontrol edildiğini belirtti.

Polis, kontrol kapsamında, araç sürücüsü 35 yaşındaki zanlının üzerinde ve araçta yapılan aramada, yaklaşık 50 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 7 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı cihazı bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, zanlının suçüstü halli gereği tutuklandığını ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 220 TL ile 20 sterlin nakit paranın emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada kanunsuz bir şeye rastlanmadığını söyledi, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.