Karayolları Dairesi, Yonca Kavşağı-İskele ana yolunda pazartesi gününden itibaren asfalt yama çalışması yapılacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, ana yolun çöken kısımlarında gerçekleştirilecek çalışmaların ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, güzergâhı kullanacak sürücülerden can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.