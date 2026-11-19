Kıbrıs’ın güneyinde yıllık enflasyon ekim ayında, yüzde 5,4 olarak kaydedildi.

Alithia gazetesi Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine dayanarak eylül ayındaki yıllık enflasyon oranının yüzde 5,2 olduğunu hatırlattı.

Haberi “Enflasyon Her Ay Daha Yüksek” başlığıyla aktaran gazete Kıbrıs Cumhuriyeti’nde 2026 Eylül ile Ekim ayları arasında, fiyatların yüzde 0,2 oranında arttığını da belirtti.

Gazete haberinde Avrupa Birliği içerisindeki enflasyon rakamlarına da yer verdi.