Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, “Athienu” (Kiracıköy)- “Piroi” (Gaziler)- “Ahlacia” (Eylence) ve “Mia Milya” (Haspolat) geçiş noktalarının açılmasının duyurulmasının, liderlerin Guterres’le gerçekleştirecekleri ortak görüşme öncesinde mümkün olduğunu kaydetti.

Politis gazetesi: “Ankara’nın Onayı Bekleniyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs’ta tarafların dün yaptıkları açıklamalarda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirilecek üçlü zirve çerçevesinde ilerleme beklentisini dile getirdiklerini yazdı.

Gazete dikkatlerin ise AB Kıbrıs Sorunu Özel Temsilcisi Raffaele Fitto’nun cuma günü Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la gerçekleştireceği görüşmeye çevrildiğini yazdı.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Letimbiotis’in dün yaptığı açıklamada, Rum lider Nikos Hristodulidis ile Türk liderTufan Erhürman’ın “BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşme öncesinde veya görüşme esnasında “Athienu” (Kiracıköy)- “Piroi” (Gaziler)- “Ahlacia” (Eylence) ve “Mia Milya” (Haspolat) sınır kapılarının açılmasını ilan edebileceklerinin düşünülmesini sağladığını yazdı.

Habere göre Letimbiotis, liderlerin Guterres’le gerçekleştirecekleri ortak görüşme öncesinde söz konusu iki geçiş noktasının açılmasının duyurulmasının mümkün olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Dün müzakerecilerin görüştüklerini ancak liderlerin gerçekleştirecekleri görüşme konusunda bir tarih belirlemediklerini iddia eden gazete üçlü görüşmenin tarihinin henüz belli olmadığını ancak 26-27 Kasım tarihlerinin, AB Zirve Toplantısı sebebiyle mümkün görünmediğini yazdı.

Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedilebilmesi için şu anda iki devletli çözümü savunan Türkiye’nin resmi tutumunda değişikliğe gitmesinin gerekeceği iddiasında da bulunan gazete, Letimbiotis’in ise dünkü açıklamasında Fittio’nun Ankara temaslarına atıfta bulunduğunu vurguladı.

Letimbiotis, Ankara’da gerçekleştirilecek Fitto-Fidan görüşmesinde AB-Türkiye gümrük birliğinin düzeyinin yükseltilmesi ve Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması ilişkisinin ele alınacağına inandığını ifade etti. Letimbiotis, AB’nin bu iki unsurun birbirleriyle ilişkili olduklarını net biçimde dile getirdiğini de savundu.

“Türkiye’nin ilerlemeyi ne kadar istediğinin, AB’yle ilişkilerinin güçlendirilmesi için yapılacak bu görüşmede sağlanacak ilerlemeye vereceği önemle ortaya çıkacağını” savunan Letibiotis, “Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması durumunda Türkiye-AB ilişkilerinin ilerlemesine ve Türkiye’nin gümrük birliği konusundaki görüşmelerin başlamasına elbette onay vereceğiz” şeklinde konuştu.

Gazete haberinin devamında ise Kıbrıslı Türk lider Erhürman’ın açıklamalarını okuyucuya yansıttı.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Üçlüden Önce İki Yeni Barikatın Açılması Anlaşması Mümkün” başlığıyla aktardı.

Gazete Letimbiotis’in dünkü açıklamasında, BM Genel Sekreteriyle gerçekleştirilmesi öngörülen görüşmede arzulanan temel unsurun esas ve metodolojinin görüşülmesi olduğunu, Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) olumlu karşılansa dahi ana hedef olmadığını söylediğini aktardı.

Ana hedefin, genişletilmiş konferansın toplanması ve müzakerelerin 2017’de kesildiği yerden yeniden başlaması olduğunu savunan Letimbiotis, “Timbu” (Ercan Havaalanı) konusundaki bir soruya ise, kamuoyu önünde müzakere etme niyetleri olmadığı ve her önerinin uluslararası hukuk ile Güvenlik Konseyi’nin kararları temelinde ele alındığı yanıtını verdi.

“Pile” konusuna da değinen Letimbiotis, “çabaların devam ettiğini, anlaşmaların sağlanması durumunda duyurulacaklarını” ifade etti.