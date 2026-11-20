Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli CTP’nin iktidar sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu söyleyerek “Her bir oy sorumluluktur ve CTP bu sorumluluğu taşımaya hazırdır. Sandıktan halkın iktidarı çıkacak” dedi.

Sıla Usar İncirli, BRT’de yayınlanan ve Aziz Karaaziz’in sunduğu “Manşet+” programına konuk olarak CTP’nin yeni dönem hedeflerini, ekonomik programını, kamu yönetiminde gerçekleştirecekleri reformları ve seçim sürecini değerlendirdi. CTP’nin yaklaşık 300 sayfalık “Ortak Gelecek” programının hazır olduğunu ve 25 Kasım’da kamuoyuyla paylaşmayı hedeflediklerini belirten İncirli, yeni dönemin en önemli meselesinin güven olduğunu vurguladı. İncirli, “Bu dönemde aslında insanlarımızın çok uzun süreden beri ülkelerine, devletlerine, geleceklerine, birbirlerine karşı kaybetmiş oldukları güvenin yeniden tesis edilmesi en önemli görevimiz olacak” dedi. Kamu hizmetlerinde eşitlik, dürüstlük ve liyakat ilkelerini esas alacaklarını belirten İncirli, “Biz de devletin yeniden devlet gibi davranacağı bir yeni dönem kuracağız” ifadelerini kullandı.

“Bir yıl içerisinde nüfus sayımımızı gerçekleştireceğiz”

Kamu yönetiminde bürokrasiyi sadeleştireceklerini ve devlet daireleri arasındaki işlemleri dijitalleştireceklerini açıklayan İncirli, yurttaşların işlemlerini gerçekleştirmek için sürekli belge toplamak ve aracı bulmak zorunda kalmayacağı bir sistem kuracaklarını söyledi. “Kamuda da yurttaşlarımız veya şirketlerimiz işleri yürütülürken torpil bulmak zorunda kalmayacaklar. Aracı bulmak zorunda kalmayacaklar. Siyasi tanıdık bulmak zorunda kalmayacaklar” diyen İncirli, nüfus sayımının da öncelikli icraatları arasında yer aldığını belirtti. İncirli, “Bir yıl içerisinde nüfus sayımımızı gerçekleştireceğiz. Bu bize ülkemizi planlı bir şekilde yönetebilmeyi sağlayacak” ifadelerini kullanarak nüfus sayımının sağlık, eğitim, güvenlik, altyapı ve enerji alanlarında planlı yönetimin önünü açacağını vurguladı. İncirli ayrıca, kayıt dışılık ve kaçak yaşamla mücadele için muhaceret süreçlerinde takip ve denetim mekanizmalarını güçlendireceklerini de aktardı.

“Mali tabloyu ilk hafta içerisinde şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşacağız”

İncirli, ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak mevcut hükümetin borçlanma politikalarını eleştirdi. “Borçlanarak maaş ödediler. Faiz yükünün altına soktular memleketi. Ve şu anda 50 milyar TL’lik bir borç olacağını öngörüyoruz. Hesaplamalarımıza göre doğan her çocuk 100.000 TL’den fazla bir borçla doğuyor” diye konuşan İncirli, göreve geldiklerinde mali tabloyu ilk hafta içerisinde şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşacaklarını da açıkladı. İncirli, ekonomik sorunları kemer sıkma politikalarıyla çözmeyeceklerini belirterek “Çözümümüz acı reçete değildir. Önce kırılgan grupları, en yoksulları korumaya alacağız” ifadelerini kullandı. Düşük gelirli yurttaşların harcamalarını azaltmak amacıyla KDV iadeleri, Genel Sağlık Sigortası, eğitim destekleri ve bakım hizmetlerini hayata geçireceklerini açıklayan İncirli, üretimin desteklenmesi ve enerji maliyetlerinin düşürülmesinin de hayat pahalılığıyla mücadelenin temel unsurları olacağını belirtti.

“Üçüncü yılda denk bütçeye ulaşacağız”

Mali disiplin ve israfın önlenmesine yönelik çalışmalarla üçüncü yılda denk bütçeye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen İncirli, bütçe planlamasını şu ifadelerle aktardı:

“Bütçe dengesini 1-2 yıl içerisinde sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. 2. yılda denk bütçeyi hedefleyeceğiz. 3. yılda denk bütçeye ulaşacağız. Ve 4. yıldan itibaren de borçlar da diğer konular da ülkenin gündeminden kalkacak. Yapmış olduğumuz 4 yıllık plan içerisinde ilk bir yılda bu mali disiplin durumunun tespit edilmesi, gereksiz giderlerin azaltılması, israfın önlenmesi, kamu arazileri ile ihalelerin şeffaf bir şekilde yapılması var. İkinci yılda ise denk bütçeyi hedeflemek ve üçüncü yılda denk bütçeye ulaşmak. Dördüncü yıldan itibaren de artık her türlü yatırımın, kalkınmanın da çok hızlı bir şekilde olacağını net görüyoruz. Ama bütün bunları yapmak için de bütçeyi denkleştirmeyi de hiç beklemeyeceğiz.”

“Türkiye ile ilişkiler konusu iç siyasette malzeme yapılmamalıdır”

Türkiye ile ilişkiler konusunda yöneltilen soruları da yanıtlayan İncirli, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle sağlıklı ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler yürüttüklerini belirtti. İncirli, “Burada sorun Türkiye ile ilişkiler konusunun iç siyasette malzeme yapılmasıdır. Türkiye ile ilişkiler konusu, stratejik projelerin ilerlemesi, yapılması, gerçekleştirilmesi konusu. Bunlar iç siyasete malzeme edilecek konular değildir” dedi. Türkiye ile tarihsel, kültürel, sosyal ve ekonomik bağların önemine dikkat çekti ve enerji alanında doğal gaz, elektrik bağlantısı ve güneş enerjisinin depolanması gibi stratejik projeler üzerinde çalışacaklarını da belirtti.

“Anket sonuçları CTP’nin tek başına iktidarını gösteriyor”

Kamuoyu yoklamalarına da değinen İncirli, şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında gerçekleştirilen anketlerin sonuçlarının CTP’nin tek başına iktidarını gösterdiğini söyledi. Kamuoyu yoklamalarını siyasi propaganda aracı olarak görmediklerini vurgulayan İncirli, “Partimiz çok güçlü ve bu gücü koruyarak artırdık” dedi. Yine de seçim sonucunu sandığın belirleyeceğine dikkat çeken İncirli, “Kıbrıs Türk halkının artık bütünleşmesi gerek. Bu ülkenin hem ekonomik hem siyasi yeterince sorunu vardır. Bütün bu sorunların üstesinden gelebilmemiz için bizim artık o toplumsal uzlaşı, o toplumsal dayanışma, o ortak hedeflere beraberce yürüyebilme, Ortak Geleceği kurabilmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu Yolsuzlukla Mücadele Otoritesine dönüştüreceğiz”

Sıla Usar İncirli, yolsuzlukla mücadelenin yeni dönemin temel önceliklerinden biri olacağını vurgulayarak, mevcut denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve bağımsız bir yapının oluşturulması gerektiğini söyledi. “Yolsuzluğun ülkeye büyük zarar verdiğini de çok açık bir şekilde görmek lazım. Sadece yolsuzluk soyut bir şey de değil. Somut da bir şeydir. Yani ekonomik maliyeti de vardır” diyen İncirli, “Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu yolsuzlukla mücadele otoritesine dönüştüreceğiz. Bunu da yasal bir mevzuatla yapacağız” ifadelerini kullandı. Söz konusu düzenlemeyi bir yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini açıklayan İncirli, kurulacak bağımsız otoritenin şikâyet ve ihbarların yanı sıra kamuoyuna yansıyan iddiaları da kendiliğinden araştırabileceğini belirtti.

“Seçimin güvenliğini hep beraber sağlayacağız”

Son olarak seçim sürecine ve sandık güvenliğine ilişkin açıklamalarda da bulunan İncirli, oy pusulalarıyla ilgili basına yansıyan iddiaların ardından Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ ile görüştüğünü belirtti. Yapılan soruşturma sonucunda herhangi bir sızıntı veya suç teşkil eden durum tespit edilmediği yönünde kendisine bilgi verildiğini aktaran İncirli, seçim güvenliğine ilişkin hassasiyetin önemini vurguladı. “Biz hep beraber bu seçimin güvenliği için çalışacağız. Seçimin güvenliğini hep beraber sağlayacağız. Sandıklara herkes sahip çıkacak” diyen İncirli, seçmenin özgür iradesinin sandığa yansımasının esas olduğunu söyledi. CTP’nin seçim çalışmalarını yoğun biçimde sürdürdüğünü belirten İncirli, “Atılan her bir oy sorumluluktur ve CTP bu sorumluluğu taşımaya hazırdır. Sandıktan halkın iktidarı çıkacak” diye konuştu.