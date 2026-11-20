Ülkede dün akşam saatlerinden itibaren meydana gelen dört trafik kazasından üçüne alkollü sürücülerin neden olduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Celal Kasaboğlu, dün saat 19.00 sıralarında Gönyeli’de Kemal Şemiler Caddesi üzerinde seyrederken yönetimindeki GK 937 plakalı çift kabin araçla 26 yaşındaki Nauman Usman yönetimindeki YR 588 plakalı motosiklete çarptı.

Araçlara öncelik hakkı vermeden yolun sağına dönüşe geçen Kasaboğlu’nun aracı, karşı istikametten gelen Usman’ın motosikletinin önünü tıkadı.

Kazada yaralanan Usman, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ bacağında kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

İskele'de alkollü sürücü tutuklandı

İskele’de dün akşam 49 yaşındaki Nuri Demirkaya Onay Fadıl Demirciler Caddesi üzerinde 107 miligram alkollü içki tesiri altında seyrederken yönetimindeki ZYB 487 plakalı araçla Ünimar Çemberi’ne doğru dikkatsizce girerek yolun sağına geçti.

Demirkaya’nın aracı o sırada karşı istikametten gelen 40 yaşındaki Mehri Hakyyeva yönetimindeki AA 247 E plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken Demirkaya alkollü araç kullanmaktan tutuklandı.

Alsancak’ta alkollü sürücü yan şeritteki araca çarptı

Alsancak’ta bu sabahın ilk saatlerinde 49 yaşındaki Zinaida Malıutına, 90 miligram alkollü içki tesiri altındayken yönetimindeki LJ 476 plakalı araçla Türker Sokak üzerinde yan şeride geçerek aynı yönde ilerleyen 51 yaşındaki Umut Terlican yönetimindeki RS 082 plakalı salon araca çarptı.

Kazada yaralanan olmazken Malıutına alkollü araç kullanmaktan tutuklandı.

Aydınlatma direğiyle marketin duvarına çarptı

Öte yandan, Girne’de bu sabaha karşı Ziya Rızkı Caddesi üzerinde yönetimindeki SK 947 plakalı çift kabin araç ile batıya doğru dikkatsizce seyreden 194 miligram alkollü içki tesiri altındaki Mehmet 54 yaşındaki Yener Mücek, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Mücek’in aracı yol kenarında bulunan aydınlatma direği ile bir marketin duvarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken Mücek alkollü araç kullanmaktan tutuklandı.