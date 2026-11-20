Cumhurbaşkanlığı, geçiş noktalarında yurttaşların yaşadığı sorunlara ilişkin Kıbrıslı Rum yetkililerden bilgi talep edildiğini açıkladı. Alınan yanıtta, geçiş politikası ve prosedürlerinde değişiklik olmadığı, uzun yıllardır geçiş yapan kişilerin kayıtlarının güncellendiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı, son dönemde yurttaşların geçiş noktalarında yaşadığı sorunlara ilişkin Kıbrıslı Rum yetkililerden bilgi talep edildiğini açıkladı.

İlgili teknik komite aracılığıyla iletilen talebe verilen yanıtta, geçiş politikası veya prosedürlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve geçiş hakkı bulunan kişilerin haklarının devam ettiği bildirildi.

Kıbrıslı Rum yetkililerin yanıtını kamuoyuyla paylaşan Cumhurbaşkanlığı, yaşanan sorunların ilgili makamın uzun yıllardır geçiş yapan kişilere ait kayıtları güncelleme ve gözden geçirme kararından kaynaklandığını aktardı.

“Ek belgeler sunmaları isteniyor”

Paylaşılan yanıtta, kayıtların güncellenmesiyle kişilerin mevcut statülerinin hâlâ geçerli olup olmadığının teyit edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Bu kapsamda, geçiş yapmak isteyen bazı kişilerden ek belgeler sunmalarının veya bir sonraki geçişlerinde statülerinin doğrulanabilmesi için eşleriyle birlikte gelmelerinin istendiği ifade edildi.

Kayıtların güncellenmesinin ardından söz konusu kişilerin herhangi bir engelle karşılaşmadan geçiş yapmayı sürdürebileceği kaydedilen yanıtta, “Statüleri veri tabanında güncellendikten sonra, gelecekte herhangi bir engelle karşılaşmadan geçiş yapmaya devam edebileceklerdir” denildi.

Cumhurbaşkanlığı ise konunun yakın takipçisi olmaya devam edeceğini bildirdi.