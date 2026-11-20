İskele Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, seçim çalışmaları kapsamında İskele Belediyesi’ne bağlı Mersinlik ve Kaplıca köylerini ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Sadıkoğlu, bölgenin doğal ve kültürel değerlerine yönelik projelerini paylaştı.

Bölgenin doğal değerlerine dikkat çekti

Mersinlik ve Kaplıca'nın doğal güzellikleri ile coğrafi özelliklerine değinen Sadıkoğlu, iki köyün deniz ve dağ manzarasıyla öne çıktığını belirtti.

Bölge halkının misafirperverliğine de işaret eden Sadıkoğlu, “Mersinlik ve Kaplıca, insanının sıcaklığı, doğasının güzelliği ve denizle dağın buluştuğu eşsiz konumuyla Kuzeyimizin incilerindendir. Buradaki insanlarımızın sıcaklığı bana her zaman Karadeniz’in sıcakkanlılığını hatırlatıyor. Bu güzel bölgelerimizi hak ettiği değere kavuşturmak için çalışacağız” dedi.

Yeni dönem projelerini paylaştı

Ziyaretlerde Kaplıca–Mersinlik Yürüyüş ve Bisiklet Yolu, Kaplıca Halk Plajı, Kantara Vali Konağı Projesi ile Kantara Dağ ve Doğa Turizm Parkı Projesi hakkında bilgi veren Sadıkoğlu, projelerle bölgenin turizm, spor ve sosyal yaşam açısından geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kaplıca–Mersinlik Yürüyüş ve Bisiklet Yolu projesiyle bölge halkı ve ziyaretçilerin kullanabileceği bir güzergâh oluşturulmasının planlandığını belirten Sadıkoğlu, Kaplıca Halk Plajı projesinin ise plaj alanının yeniden düzenlenmesini kapsadığını ifade etti.

Sadıkoğlu, “Mersinlik’ten Kaplıca’ya kadar bu bölgenin her köşesinde büyük bir potansiyel var. Bizim görevimiz bu potansiyeli doğru projelerle geleceğe taşımaktır” dedi.

Kantara projeleri de gündemde

Ziyaretlerde Kantara Dağ ve Doğa Turizm Parkı ile Kantara Vali Konağı projelerine de değinen Sadıkoğlu, Kantara'nın doğal güzelliklerinin korunarak yeni turizm ve sosyal yaşam alanlarının oluşturulmasının planlandığını belirtti.

Kantara Vali Konağı'nın doğayla iç içe bir dağ restoranı ve buluşma noktası olarak değerlendirilmesinin öngörüldüğünü kaydeden Sadıkoğlu, bölgede yürüyüş parkurları ve sosyal alanların oluşturulmasının da hedeflendiğini söyledi.

Sadıkoğlu, İskele ve köylerine yönelik hizmet ve proje çalışmalarını sürdürme hedefinde olduklarını ifade etti.