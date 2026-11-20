Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Mihalis Damianos ve ABD Enerji Bakanı Chris Wright Varşova’da gerçekleştirdikleri görüşmede “Great Sea Interconnector (GSI)” (Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'in elektrik şebekelerini deniz altından birbirine bağlamayı amaçlayan enerji altyapı projesi) ele aldılar.

Haravgi gazetesi, Damianos ve Wright’ın 7. Transatlantik Enerji İşbirliği Ortaklığı (P-TEC) toplantısı çerçevesinde dün Varşova’da bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; “toplantıda Kıbrıs’ın enerji izolasyonuna son verilmesi ve bölgesel enerji bağlantılarının güçlendirilmesi çerçevesinde GSI projesinin önemine vurgu yapıldığı” belirtilirken “ABD’nin projeye desteğinin, Doğu Akdeniz bölgesinde enerji güvenliğinin sağlanmasına verdiği önemin bir göstergesi olduğu” öne sürüldü.

Haberde, Kıbrıs ile ABD arasındaki enerji işbirliğinin güçlendirilmesi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’indeki doğal gaz yataklarının değerlendirilmesi ve Doğu Akdeniz’in, AB’nin enerji tedarikinin değişimine katkısının iki ülke arasındaki diyaloğun temel konularını oluşturduğu da ifade edildi.