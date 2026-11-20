Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, otizmli çocukların eğitim ihtiyaçlarına dikkat çekerek “Otizm spektrumundaki çocuklarımızın ihtiyaç duydukları özel eğitimi devlet olarak üstleneceğiz. Hiçbir aileyi bu sorumlulukla ve maddi yükle baş başa bırakmayacağız. Her çocuğumuzun ihtiyaçlarına uygun, kapsayıcı, nitelikli ve kesintisiz eğitim almasını sağlayacağız” dedi.

“Çocuklarımızın karşı karşıya olduğu adaletsizlikleri görmezden gelemeyiz”

Sıla Usar İncirli açıklamasında, her çocuğun güvenli bir evde büyümeye, nitelikli eğitime, sağlık hizmetlerine, oyun oynamaya, kendini özgürce ifade etmeye ve geleceğini doğduğu topraklarda güvenle inşa etmeye dair hayaller kurmaya hakkı olduğunu ifade etti. İncirli, “Bugün çocuklarımızın karşı karşıya olduğu adaletsizlikleri, eğitimdeki eşitsizlikleri, yetersiz okul binalarını ve geleceğe ilişkin belirsizlikleri görmezden gelemeyiz” dedi.

“Her çocuğumuzun ihtiyaçlarına uygun, kapsayıcı, nitelikli ve kesintisiz eğitim almasını sağlayacağız”

Özellikle otizmli çocukların eğitim ihtiyaçlarına dikkat çeken İncirli, “Otizmli çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığının farkındayız. Otizm spektrumundaki çocuklarımızın ihtiyaç duydukları özel eğitimi devlet olarak üstleneceğiz. Hiçbir aileyi bu sorumlulukla ve maddi yükle baş başa bırakmayacağız. Her çocuğumuzun ihtiyaçlarına uygun, kapsayıcı, nitelikli ve kesintisiz eğitim almasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Her çocuğun eşit haklarla büyüdüğü bir ülke için sorumluluk üstleniyoruz “

Özel gereksinimli bütün çocukların eğitim, sağlık, rehabilitasyon ve bakım hizmetlerine erişimini güvence altına alacaklarının sözünü veren İncirli, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı;

“Biz hiçbir çocuğun borçlu doğmadığı, hiçbir çocuğun imkânsızlıklar nedeniyle geride kalmadığı, her çocuğun eşit haklarla büyüdüğü bir ülke için sorumluluk üstleniyoruz. Kimsenin gözü arkada kalmasın. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun”