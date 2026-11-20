Erdal ve GAÜ ailesi, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), aile bireyleri ve merhum Memduh Erdal hakkında son dönemde basında yer alan açıklamalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yaklaşık 40 yıllık ortak geçmişin, kurumsal ilişkilerin ve oluşturulan değerlerin kamuoyu önünde tek taraflı beyanlarla gündeme getirilmesini doğru bulmadıklarını belirten aile, devam eden hukuki sürecin mahkeme önünde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

“Kurumsal oluşumda temel rol üstlendi”

Açıklamada, merhum Memduh Erdal'ın 91 yıllık yaşamı boyunca sahip olduğu toplumsal ilişkiler ve uzun yıllar sürdürdüğü çoğunluk hissedarlığıyla GAÜ'nün kurumsal oluşumunda ve gelişiminde önemli rol üstlendiği ifade edildi.

Üniversitenin tarihsel birikimi, köklü değerleri ve saygınlığının oluşmasında Erdal'ın katkılarının bulunduğu belirtilen açıklamada, yıllar boyunca ortaya konan emeğin ve kurumsal birikimin kişisel öncelikler, görüş ayrılıkları ve menfaatlerin ötesinde değerlendirilmesi gereken kalıcı bir değer olduğu savunuldu.

“İddialar mahkemede değerlendirilmeli”

Yıllar içerisinde oluşan kurumsal haklar, yerleşik ilkeler ve hissedarların hukuki konumlarına ilişkin savunmaların, gerekli görülmesi halinde devam eden hukuki süreç kapsamında mahkemeye sunulacağı belirtilen açıklamada, yargı sürecinin tüm taraflarına özen, ölçülülük ve kurumsal sorumluluk çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “Bizim için esas olan, iddiaların kamuoyunda değil, yetkili mahkemeler önünde değerlendirilmesidir” denildi.

Aile, bazı olaylara ilişkin bilgi ve belgeleri kamuoyuyla paylaşmama kararının bilinçli ve ilkesel bir tercih olduğunu belirterek, devam eden yargılamanın kamuya açık duruşmalar ve erişime açık kayıtlar üzerinden takip edilebileceğini ifade etti.

“Hukuki süreci basın üzerinden yürütmeyeceğiz”

Yargıya duydukları saygı nedeniyle hukuki süreci basın üzerinden yürütmeyeceklerini kaydeden Erdal ve GAÜ ailesi, aile bireylerinin, merhum yakınlarının hatırasının ve yıllar içerisinde oluşturulan ticari itibarın korunmasına yönelik tüm yasal haklarının saklı olduğunu bildirdi.

Açıklamada, yakın zamanda hayatını kaybeden Memduh Erdal hakkında vefatının hemen ardından yapılan açıklamaların içeriği ve zamanlamasının da ayrıca değerlendirildiği, bu konudaki hukuki hakların saklı tutulduğu belirtildi.

Kamuoyuna açıklama yapma imkânına sahip olmanın her bilginin paylaşılmasını gerektirmediği ifade edilen açıklamada, “Bizim yaklaşımımız, süreci açıklamalarla değil, hukuki deliller ve yargı kararlarıyla sonuçlandırmaktır” denildi.

Erdal ve GAÜ ailesi, yargılama devam ettiği sürece kamuoyu önünde karşılıklı iddialara dayalı tartışmalara taraf olmayacaklarını duyurdu.