Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi’nin haftalık gıda denetimlerinde, ithal ürünlerin tamamı temiz çıkarken, yerli ürünlerin ikisinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Daireden verilen bilgiye göre, 13-19 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı’nda Avrupa Birliği’nde geçerli maksimum kalıntı limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerde, analizi yapılan 39 numunenin tamamı temiz çıktı.

Yerli ürünlerde ise analizi yapılan 19 numunenin 17’si temiz çıkarken, 2 numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Mağusa’da üretim yapan Kenan Güldal’a ait beyaz sarmada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi. Ayrıca, Cengizköy’de üretim yapan Özhan Gönül’e ait maydanozda da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilecek.