Lefke bölgesinde pazartesi günü iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarında yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.