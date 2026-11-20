Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Kadın Girişimciler Konseyi ve paydaş kuruluşların iş birliğiyle “Girişimcinin Şapkaları” etkinliği düzenlendi.

Kadın Girişimciler Konseyi tarafından verilen bilgiye göre, 19 Kasım Kadın Girişimciler Günü dolayısıyla KTTO Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, kadın girişimcilerin iş, aile ve sosyal yaşamlarında üstlendikleri farklı roller, karşılaştıkları zorluklar ve dayanışmanın önemi ele alındı.

Deniz: “Görevimiz girişimcilerimizin omuzlarındaki yükleri hafifletmek”

KTTO Başkanı Turgay Deniz, etkinlik açılışında yaptığı konuşmada, “Girişimcinin Şapkaları” başlığının iş hayatının güzel bir özeti olduğunu belirterek, bir girişimcinin kimi zaman yönetici, kimi zaman çalışan, kimi zaman sorun çözen, kimi zaman da herkese moral veren kişi olmak zorunda kaldığını ifade etti.

Özellikle kadın girişimcilerin iş hayatındaki sorumluluklarının yanı sıra aile ve sosyal yaşamlarında da pek çok şapkayı başarıyla taşıdıklarını vurgulayan Deniz, “Bizim görevimiz girişimcilerimizin taşıdığı şapkaları artırmak değil, omuzlarındaki yükleri hafifletmektir” dedi.

Kervanlı: “Deneyimlerimizi paylaşacağız”

KTTO Kadın Girişimciler Konseyi Başkanı Eda Kervanlı ise 19 Kasım Kadın Girişimciler Günü’nde kadın örgütleri ve kooperatiflerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kervanlı, etkinliğin deneyim paylaşımı ve dayanışma açısından önemine dikkat çekerek, organizasyona katkı sağlayan tüm paydaş kuruluşlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlik, paydaş kuruluşlar olan İş Kadınları Derneği, Genç İş İnsanları Derneği, CES, 4K Kadın Kooperatifi, Girne Emekçi Kadınlar Derneği, Ada Koop, Üniversiteli Kadınlar Derneği ve TAT-KA Koop temsilcilerinin konuşmalarıyla devam etti.

Konuşmaların ardından KTTO Kadın Girişimciler Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Sorumlusu Pınar Gündal ile Çiğdem Nailer tarafından gerçekleştirilen “Girişimcinin Şapkaları” başlıklı interaktif sunum gerçekleştirildi.

Etkinlik, anı plaketlerinin takdim edilmesiyle son buldu.