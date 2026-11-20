“Chevron Cyprus Limited” Ülke Müdürü Basil Allam, “Afrodit” doğal gaz yatağının geliştirilmesinin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin için önemli bir ekonomik kazanç yaratacağını ifade etti.

Haravgi gazetesi Chevron Ülke Müdürü Basil Allam’ın, “Economist” konferansında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki “Afrodit” yatağıyla ilgili yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Allam, “Afrodit” yatağının ticari açıdan geliştirilmesinin Kıbrıs için önemli bir ekonomik kazanç yaratacağını ayrıca entegre bir bölgesel enerji piyasasının oluşmasına katkıda bulunacağını belirtti.

“Afrodit” yatağından faydalanılmasının, kamu gelirlerinin artırılmasını, iş faaliyetleri ve yatırım beklentilerinin geliştirilmesini sağlayabileceğini söyleyen Allam, “Afrodit” yatağının bölgesel iş birliği açısından da özlü bir rol oynayabileceğini ifade etti.

Allam, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının, alt yapıların ve pazarların birleştirilmesinin arz güvenliğini güçlendireceğini ve yeni yatırımların çekilmesini de destekleyebileceğini söyledi.

“Afrodit” yatağının değerlendirilmesinin zorluklarından da söz eden Allam, nakille ilgili koridor eksikliği ve doğal gazın ticari dağılımına yönelik zorlukların aşılması için sabra ve uzun vadeli planlamaya gereksinim olduğunu ifade etti.

Allam, koşulların değiştiğini, Mısır’ın, bölgedeki doğal gaz için cazip bir pazarı teşkil ettiğini, Chevron’un Doğu Akdeniz’e stratejik önem verdiğini, İsrail’de de güçlü bir mevcudiyete sahip olduklarını belirtti.

Allam açıklamasında ayrıca “Afrodit” yatağının küçük ölçekli bir yatak olduğunu da söyledi.