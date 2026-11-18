Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ekim ayında kayda geçen turist sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 düşüş gösterdi.

Alithia ve diğer gazeteler, ekim ayında Güney Kıbrıs’a 508 bin 301 turist gittiğini, 2025 yılının ekim ayında ise bu rakamın 537 bin 744 olduğunu yazdı.

Ocak-Ekim 2026 döneminde toplam 3 milyon 909 bin 839 turist Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ziyaret ederken, 2025 yılının aynı döneminde bu rakam 4 milyon 142 bin 534 oldu.