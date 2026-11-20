Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret etti. Başkan Harmancı, ziyarette 23 Kasım Pazartesi Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon'da ilk gösterimi yapılacak LTB Kadın Sığınma Evi “Direniş” belgeselinin gösterimine Cumhurbaşkanı Erhürman ve eşi Nilden Erhürman’ı davet ederek başladı.

Toplantıya LTB Teknik İşler ekibinden Erdoğan Bekiroğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı Proje Mimarı Güner Ersen de katıldı. Ziyarette, Cephane Burcu’nda hayata geçirilecek proje hakkında bilgi alışverişi yapılarak LTB'nin surlara yönelik vizyon ve projeleri aktarıldı. Görüşmede eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı projesinin gelinen aşaması konusunda ise Güner Ersen bilgilendirme yaptı. Ersen, burçların ve surların tarihi ve kültürel miras açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, tasarım dilinde bütünlük sağlanması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda Belediye, ilgili daireler ve meslek odalarıyla iş birliğinin güçlendirilerek sürdürülmesinin önemini belirtti.

Başkan Harmancı, LTB’nin tüm ekipleriyle her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade ederek mevcut iş birliklerinin devam ettirileceğini ve bir sonraki Lefkoşa Bienali’nde kültür-sanat alanında da iş birliği yapılabileceğini önerdi. Harmancı surlarla ilgili "Kültürel mirasımızı korurken aynı zamanda görünür kılan, mevcut kentsel dokuyla uyumlu ve yeşile önem veren bir anlayışa sahibiz. Zahra Burcu’ndan Çağlayan’a hendek boyunca uzanan yeşil yürüyüş ve bisiklet yoluyla surları, şehir yaşamıyla yeniden buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.