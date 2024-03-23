Yonca Kavşağı-Ercan ana yolunda kaza... 1 yaralı

Yonca Kavşağı-Ercan ana yolunda saat 00.10 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 31 yaşındaki Elizabeth Pamilerin Ayorinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.

Polis açıklamasına göre, 27 yaşındaki Alexis Mulah yönetimindeki LU 080 plakalı salon araç ile Ercan Havalimanı istikametine doğru seyrettiği sırada çembere yaklaştığında, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına ve bilgi verici levhaya çarparak savruldu.

Gaziköy-Ercan ana yoluna girerek kaldırım üzerinde devrilerek duran ve araçta yolcu olarak bulunan Ayorinde’nin yaralandığı kazayla ilgili polis soruşturması sürüyor.