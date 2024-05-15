Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Makine Mühendisleri Odası, toplum yararına örnek olacak bir çalışma yürüterek, geçen yıl imzalanan Kalecik III Sözleşmesi hakkında Sayıştay Başkanlığı’na, Mali Polise ve Savcılığa sunmak amacıyla teknik bir rapor hazırladılar. EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu ve Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, söz konusu hazırladıkları teknik raporu KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal’a sundular.

Yarkıner: “Toplum menfaatine zarar veren yolsuzluklara karşı sessiz kalamayız”

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner yaptığı konuşmada, Kalecik III Sözleşmesi ile ilgili basında yer alan açıklamaları sonrasında Sayıştay’ın kendilerinden ihbar şeklinde bir rapor hazırlamalarını istediğini anlattı. Kalecik III Sözleşmesi hazırlanırken bütün yasal mevzuatın göz ardı edildiğini söyleyen Ayer Yarkıner, yaptıkları inceleme sonucunda KIB-TEK’ten yüksek miktarda haksız kazanç elde edildiğini tespit ettiklerini ifade etti. Toplum menfaatine zarar veren böyle yolsuzluklara karşı Makine Mühendisleri Odası olarak sessiz kalamayacaklarını vurgulayan Yarkıner, “bugün bu ziyaret ile bir ateş yakıyoruz” şeklinde konuştu.

Tuğcu: “Ülkenin yüzde elli enerjisi peşkeş çekildi”

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu da konuşmasında, 10 ay önce Kamu İhale Yasası’nda yapılan değişiklik ile AKSA firmasına ülkenin yüzde elli enerjisinin peşkeş çekildiğini söyledi. Ahmet Tuğcu, Makine Mühendisleri Odası ile birlikte, imzalanan Kalecik III Sözleşmesi ile ilgili teknik bir rapor hazırladıklarını anlattı. Orta yerde bir hırsızlık olduğunu ve sendika olarak toplum yararına yönelik mücadele ettiklerini söyleyen Ahmet Tuğcu, hazırladıkları raporu Sayıştay dahil devletin üst düzey kurumlarına sunacaklarını belirtti. EL-SEN Başkanı Tuğcu, enerji konusunda sendika olarak yürüttükleri mücadelede özellikle Makine Mühendisleri Odası’nın teknik açından büyük desteğini gördüklerini vurguladı.

Aysal: “Yaratılan çamurdan bir an önce kurtulmak gerekiyor”

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal da konuşmasında, Makine Mühendisleri Odası ve EL-SEN’in, yozlaşma ve kamu kaynaklarının heba edilmesi konusunda ortak bir mücadele zemini yaratmalarını önemsediklerini ifade ederek, bu konuda teşekkür ettiğini söyledi. Soruşturmaların sonuçlanarak, yanlış yapanların bedellerini ödemesi gerektiği üzerine duran Genel Başkan Aysal, yaratılan çamurdan bir an önce kurtulmanın önemine değindi.

Bu mücadelenin tüm ülkeye yayılacak örnek bir dayanışma olmasını ümit ettiğini ifade eden Seran Aysal, toplum yararına, hem sendikal hem de teknik açıdan bir arada çalışma yürütülerek, mücadele ortaya konmasına KTMMOB ve bağlı tüm Odaların teknik gücü ile birlikte her zaman destek olacaklarını vurguladı. Yolsuzluğun, yozlaşmanın, kamu kaynaklarının heba edilmesine karşı taraf olacaklarını ifade eden Genel Başkan Aysal, Makine Mühendisleri Odası ve EL-SEN’in yürüttüğü ortak mücadelenin, KTMMOB’nin bütünüyle yanında olacağını belirtti. Aysal, Makine Mühendisleri Odası ve EL-SEN tarafından yakılan bu ateşe Birliğe bağlı Odaların da dahil olacağına ilişkin inancını dile getirdi.

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