Yoldan çıktı, takla attı

Lefkoşa-Girne Anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan 69 yaşındaki Servet Emre, aracıyla takla attı, tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis trafik kazası ile ilgili şu bilgiyi verdi:

07.08.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu'nun 4-5'inci kilometreleri arasında, Servet EMRE(K-69) yönetimindeki SV 939 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Lavinium Sitesi önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkmış ve takla atarak tavanı üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.