“Yol genişletme” diyerek selvileri söktüler…

Lefkoşa’da devam eden külliye inşaatı için gerçekleştirilen yol genişletme çalışmaları kapsamında yine ağaçlar söküldü, doğa katliamı yaşandı…

Külliyenin inşaatına başlanacağı ilk günlerde de çok sayıda ağaç ya sökülmüş ya da yerinden edilmişti…

Konuyu sosyal medyada yayınladığı videolarla gündeme getiren iş insanı Ülker Fahri, “Selviler acımasızca katlediliyor. Yüreğim burkuldu” yorumunu yaptı.

Öte yandan çevre aktivisti Hasan Sarpten ise kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, “Yüzlerce ağaç kestiniz yetmedi hala devam! Tek bir ağacın özlemini çektiğimiz bu topraklarda ‘külliye’ adı altında yapılan ağaç katliamı bir türlü bitmiyor” dedi.

Sarpten, “Yolun kenarındaki devasa selvileri de bir bir deviriyorlar. Ardından ‘anavatan’dan fidan getirip dikecekler nasılsa! Topunuza yazıklar olsun...” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.