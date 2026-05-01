"Yoksulluğa, baskıya ve hak gasplarına boyun eğmeyeceğiz"

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Başkanı Salih Erşangil, yoksulluğa, baskıya ve hak gasplarına boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

HAKSEN Genel Başkanı Erşangil, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, sınıf mücadelesinin devam ettiğini belirterek, emeği değersizleştiren ve işçiyi yalnızlaştıran düzene karşı örgütlü mücadelenin büyütüleceğini ifade etti.

Erşangil, EKTAM emekçilerinin mücadeleyle kazandığı sendikalaşma hakkını selamlayarak, işten atma tehditleri, baskı ve mobbinge rağmen elde edilen bu kazanımın diğer işçilere örnek olması gerektiğini belirtti.

Sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması için mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Erşangil, asgari ücretin belirlenme biçimini eleştirerek, ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesini talep etti.

"Eşit işe eşit ücret prensibini yok sayan 47/2010 sayılı yasa, derhal yürürlükten kaldırılmalıdır"

Göç Yasası’nın güvencesizliği derinleştirdiğini, eşit işe eşit ücret ilkesini yok saydığını ve yürürlükten kaldırılması gerektiğini belirten Erşangil, aynı işi yapan emekçilerin aynı haklara sahip olması için mücadelenin süreceğini bildirdi.

1 Mayıs’ın tarihsel ve siyasal önemine de dikkat çeken Erşangil, ara bölgede düzenlenecek ortak etkinliğin anlamlı olduğunu, ancak Kıbrıs’ın kuzeyindeki emekçilerin özel sektöre sendika hakkı, hayat pahalılığı, enerji politikaları ve kamusal kaynakların sermayeye devri gibi sorunlara karşı kendi taleplerini görünür kılacak etkinlikler örgütlemesi gerektiği vurgulandı.

Erşangil mesajını, “Susmayacağız, geri çekilmeyeceğiz, haklarımızı alana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın örgütlü işçi sınıfı, yaşasın 1 Mayıs” ifadeleriyle tamamladı.