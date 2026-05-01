İskele’de ele geçirilen tabanca ve mermilerle ilgili 4 kişi daha tutuklandı
İskele’de 29 Nisan’daki operasyon kapsamında ele geçirilen tabanca, şarjör ve mermilerle ilgili 4 kişi daha tutuklandı. Polis konuyla ilgili bir kişinin de arandığını duyurdu.
İskele’de 29 Nisan’da gerçekleştirilen operasyonda M.A.H’nin (E-23) tasarrufunda tabanca, şarjör ve 5 adet mermi bulunarak tutuklanmıştı.
Konuyla ilgili ileri soruşturmada, D.Ş.’nin (E-26) 24 Nisan’da zanlıyı 300 euro karşılığında Kıbrıs’ın güneyinden gizlice ve işlem yaptırmadan Kıbrıs’ın kuzeyine soktuğu, A.T (E-22), M.V.B (E-23), O.A (E-25) ve Ö.E’nin zanlının gizlenmesine yardımcı oldukları belirlendi.
D.Ş, A.T, M.V.B ve Ö.E tutuklandı, O.A ise aranıyor.
Sesli’nin ölüm nedeni ileri tetkiklerde belirlenecek
Kaleburnu’nda kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hamza Sesli’ye (E-91) yapılan otopside kan ve doku örnekleri alındığı bildirildi.
Polis, Sesli’nin ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirleneceğini açıkladı.
Gönyeli’de uyuşturucu…
Gönyeli’de Narkotik ekipleri tarafından şüpheli görülen F.T.S’nin (E-42) üzerinde yaklaşık 1 gram 100 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.
İleri soruşturmada bağlantısı tespit edilen A.Ö’nün (E-39) ikametgahında da yaklaşık 1 gram sentetik cannabinoid ele geçirildi.
Her iki şahıs tutuklandı, soruşturma sürüyor.
İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı
Polis ekiplerinin ülke genelinde yaptığı denetimlerde, ikamet izinsiz 4 kişi tespit edilerek tutuklandı.
Şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Sarhoş olup rahatsızlık yaratan 2 kişi tutuklandı
Gazimağusa’da A.T (E-39) ve M.Y (E-44) kamuya açık yerde alkollü içki tesiri altında bağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri sırada suçüstü yakalandı.
Bahse konu şahıslar tutuklandı.