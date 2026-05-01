“Denetim ekiplerinin uyarısı üzerine işverenin faaliyeti durduruldu”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla denetim ekipleriyle birlikte sahaya inerek ülke genelinde gerçekleştirilen kontrolleri yerinde takip etti. Hasipoğlu, yaptığı açıklamada sahadaki tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YENİDÜZEN’in gündeme taşıdığı 1 Mayıs sabahı Meclis Kütüphanesi’nde çalıştırılan işçilerle ilgili de konuşan Bakan Hasipoğlu, “Denetim ekiplerinin uyarısı üzerine işverenin faaliyeti derhal durdurdu” dedi. Hasipoğlu, bu yaklaşımın sorumluluk bilincinin önemli bir göstergesi olduğunu öne sürdü.

Hasipoğlu, 1 Mayıs öncesinde kamuoyuyla paylaştıkları temenninin sahada karşılık bulduğunu belirterek, işyerlerinin büyük ölçüde kapalı tutulduğunu ve günün anlamına uygun bir tablo oluştuğunu iddia etti.

Bakanlığa bağlı müfettişler tarafından ülke genelinde 5 farklı bölgede gerçekleştirilen denetimlerde yaklaşık 120 işyerinin ziyaret edildiğini açıklayan Hasiopoğlu, “Denetimler sırasında işçi ve işverenlere, resmi tatillerde çalışma koşullarına ilişkin yürürlükteki mevzuat aktarıldı” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, çalışılması halinde ücretlerin en az iki kat ödenmesi ve sosyal sigorta yatırımlarının buna uygun şekilde artırılması gerektiğinin açık şekilde ifade edildiğini belirtti. Denetimlerde çalışan personelin kayıt altına alındığını dile getiren Hasipoğlu, Mayıs ayı sonunda ücret ve prim ödemelerinin yapılıp yapılmadığının bakanlık tarafından denetleneceğini söyledi.