“Küresel gelişmeler, Kıbrıs’ın enerji planlarını hızlandırmayı daha acil kılıyor”

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in enerji konusunda dün yaptığı açıklamalar bugünkü güney basınında yer buldu.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Hristodulidis, enerji planlamalarına her daim uluslararası hukuk temelinde olmak üzere Chevron, ENI ve TOTAL şirketleriyle devam ettiklerini söyledi.

Habere göre, Türkiye Enerji Bakanı’nın açıklamalarını değerlendiren Hristodulidis, enerji planlamalarına her daim uluslararası hukuk temelinde devam ettiklerini, tek yanlı olarak ilan edilen Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’inde yeni parseller konusunda şirketlerin ilgisine de atıfta bulundu.

Chevron ile görüşme

Gazete bir diğer haberinde ise Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in dün başkanlık konutunda Javier La Rosa başkanlığındaki Chevron şirketi heyetiyle yaptığı görüşmeye yer verdi.

Gazeteye göre, görüşmede Kıbrıs doğal gazının değerlendirilmesi anlaşmasına yönelik iç prosedürlerin son aşamada olduğunu belirten Hristodulidis, enerji planlamalarının hızlandırılması gerektiğine işaret etti.

Kıbrıs doğal gazının Mısır’a taşınmasına ilişkin anlaşmayla ilgili iç prosedürlerin tamamlanmaya yakın olduğunu dile getiren Hristodulidis, önümüzdeki haftalarda, planlamalara dahil olan iç prosedürlerin tamamlanarak, Bakanlar Kurulu tarafından kararlar alınmasının beklendiğini belirtti.

Alithia’da yer alan habere göre, Hristodulidis açıklamasında, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlamalarının ileriye götürülmesinin bölge ve Avrupa Birliği (AB) açısından özel öneme sahip olduğunu ifade etti.