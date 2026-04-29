Muhittin Yangın’dan ilk solo çalışma: “Yarım Ada”

Ülke müziğine uzun yıllardır emek veren SOS Müzik Grubu’nun kurucularından ve solisti Muhittin Yangın, ilk solo çalışmasını müzikseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

Bugüne kadar “Sevgiliye”, “Bu Memleket Bizim”, “Canım Benim”, “Şampiyon Meleklere Ağıt”, “Şair” ve “Biz Baflıyız” gibi farklı bestecilere ait birçok eseri yorumlayan Yangın, sözleri Bülent Fevzioğlu’na, müziği ise kendisine ait olan “Yarım Ada” adlı parçanın, kendi imzasını taşıyan ilk çalışma olduğunu belirtti.

“Bugüne kadar birçok besteye yorumlarımla katkı koydum, şimdi sıra kendi parçalarımı seslendirmeye geldi” diyen Yangın, bu çalışmanın devamının da geleceğinin müjdesini verdi.

Çok yakında Cemal Yıldırım tarafından kliplendirilecek olan parçanın düzenlemesi Kurultay Akbay’a ait. “Yarım Ada”nın mix ve mastering çalışmaları ise Kazım Özalp Stüdyosu’nda gerçekleştirildi.

“Yarım Ada”, ülkenin yıllardır içinde bulunduğu kısır döngüyü anlatırken, toplumun umutlarının giderek soluşunu ve barışa olan inancın zayıflamasını ele alıyor. Parça, radyo ve dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu.