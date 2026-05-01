“Birçok sorunun temelinde denetim eksikliği yatıyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, veri odaklı siyaset olmadan sağlıklı bir yönetimin mümkün olmayacağını belirtti.

Partiden verilen bilgiye göre, Ekinci, Serhat İncirli’nin Kanal Sim’de hazırlayıp sunduğu programa katılarak ülke gündemine ilişkin değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.

Ekinci, yaklaşan seçim sürecine değinerek, “Bu seçimi erken seçim olarak değil, geç kalınmış bir seçim olarak değerlendiriyoruz. Eylül ya da ekim sonu gibi bir tarihte sandık öngörüyoruz.” dedi.

TDP’nin seçim hazırlıklarının tamamlandığını belirten Ekinci, “Örgütlerimiz çalışıyor, adaylarımız ve propaganda sürecimiz hazır. 50 yıllık onurlu geleneğimizi ileriye taşıyıp Meclis’te güçlü bir şekilde yerimizi almayı, 2030’a giden yolda ise genç ve liyakatli kadromuzla iktidarı kurmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ekinci, bağımsız milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars’ın TDP’ye katılacağı yönündeki iddialarla ilgili gündemlerinde böyle bir konunun olmadığını ifade etti.

Ülkede denetim eksikliği olduğuna dikkat çeken Ekinci, birçok sorunun temelinde bunun yattığını belirtti.

Zeki Çeler’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dönemine atıfta bulunan Ekinci, “1 Mayıs’ta iş yerlerinin tatil olması denetimle sağlandı. Bu ülke denetimle yönetilebilir.” diye konuştu.

Ekonomide yaşanan sıkıntıların yalnızca tek bir sektörle sınırlı olmadığını ifade eden Ekinci, “Restorancılar da, hayvancılar da sorun yaşıyor. Esas ihtiyaç veri odaklı siyaset... Kaç kişi yaşıyor, ne kadar üretim yapılmalı, eğitim ve sağlık planlaması nasıl olacak. Bunları konuşmadan sağlıklı bir yönetim olmaz. İlk adım nüfus sayımıdır.” ifadelerine yer verdi.

“İnternet erişimi su ve elektrik gibi temel bir haktır”

Kırsal kesim arsaları konusuna da değinen Ekinci, her seçim döneminde bu meselenin siyasi araç haline getirildiğini savunarak, ihtiyacın “sosyal konut” olduğunu dile getirdi.

Türk Telekom üzerinden yürütülen sürece de eleştiriler yönelten Ekinci, “İnternet erişimi su ve elektrik gibi temel bir haktır. Veri güvenliği bu kadar zayıfken böyle bir adım kabul edilemez.” dedi.

Ülkede güvenlik, nüfus ve öğrenci politikalarına ilişkin belirsizlikler olduğunu öne süren Ekinci, eleştirilerini sürdürdü.

Türkiye’ye giriş yasağı getirilen Kıbrıslı Türklerle ilgili de konuşan Ekinci, “Hiç kimse çıkıp bu insanların hangi gerekçeyle ‘milli güvenlik tehdidi’ olduğunu açıklamıyor. Bu durum Türkiye ile olan kardeşlik bağımıza zarar veriyor.” dedi.

Toplumda genel bir umutsuzluk olduğunu ancak TDP’ye yönelik beklentinin sürdüğünü söyleyen Ekinci, insanların TDP’ye duyduğu güvenin kendileri için “umut verici” olduğunu kaydetti.

Ekonomik vizyon olarak teknoloji ve üretim odaklı bir model önerdiklerini belirten Ekinci, “Tayvan çip üretiminde dünyaya açıldı. Biz de yazılım ve teknolojiye yönelmeliyiz. Ortak akılla bu ülkeyi ileriye taşıyabiliriz” ifadelerini kullandı.