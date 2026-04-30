Halk danslarında eğitmenlik sertifikaları verildi

Halk dansları eğitmenlerine sertifikaları Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu tarafından düzenlenen törenle verildi.

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, halk danslarını gelecek nesillere aktaracak yeni eğitmenler için düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı. Gecede Federasyon Başkanı Özlem Kadirağa bir konuşma yaptı.

Halk danslarının sadece bir oyun değil, bir halkın kimlik belgesi olduğunu kaydeden Kadirağa, kültürel mirası yaşatma ve geleceğe doğru şekilde taşımanın en büyük sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Sertifikalarını alan eğitmenlerin bu köklü mirasın yeni koruyucuları ve rehberleri olduğunu söyleyen Özlem Kadirağa, "Onların gayreti, kültürümüzün sonsuza dek yaşamasını sağlayacak." dedi.

Konuşmaların ardından eğitimini başarıyla tamamlayan isimlere belgeleri takdim edildi.