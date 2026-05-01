Özgöçmen: "1 Mayıs, dayanışmanın ve ortak mücadelenin günü"

Ayrımcılığa ve sömürüye 'kapı aralayan düzenlemelerin' geri çekilmesini isteyen Özgöçmen, eşitlik, adalet ve emeğin onurundan yana olunması çağrısında bulundu.

Özgöçmen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda; emeğin en yüce değer; sağlığın ise emeğin en hayati alanlarından biri olduğunu belirterek, tüm sağlık emekçilerinin ve emek mücadelesi verenlerin gününü kutladı.

Yabancı işçilerin maaşlarında yüzde 40 kesinti öngören tasarının eşitlik, adalet ve insan onuruna yakışır yaşam ilkeleri açısından sakıncalar içerdiğini ifade eden Özgöçmen, düzenlemenin sağlık alanında “eşit işe eşit ücret” ilkesini zedelediğini, yerli ve yabancı sağlık çalışanları arasında ücret, sosyal haklar ve çalışma koşulları bakımından eşitsizlikler yaratma riski taşıdığını kaydetti.

“Sağlık hizmetleri ekip işidir. Güven, dayanışma ve adalet üzerine kuruludur. Aynı işyerinde farklı koşullarda çalışan sağlık emekçileri arasında yaratılacak ayrımcılık iş barışını bozacak, hizmet kalitesini düşürecek ve toplum sağlığını doğrudan tehdit edecektir.” diyen Özgöçmen, düşük maliyetli işgücüne yönelimin teşvik edilmesinin yerli sağlık çalışanlarının istihdamını daraltabileceğini, yabancı uyruklu sağlık emekçilerinin ise güvencesiz koşullarda çalışmasına ya da ülkeden ayrılmasına neden olabileceğini vurguladı.

“Düzenleme sağlık kurumlarının hizmet kapasitesini daraltacak”

Özel hastane ve kliniklerin büyük kısmının bu emekçiler sayesinde ayakta durduğunu belirten Özgöçmen, düzenlemenin sağlık kurumlarının küçülmesine, hizmet kapasitesinin daralmasına ve hatta kapanmalara yol açabilecek sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Kesintilerin, 'sağlık emekçilerinin yaşam standartlarını düşüreceğini, ekonomik olarak işverene bağımlı hale getireceğini ve mesleki motivasyonu zayıflatacağını' dile getiren Özgöçmen, çalışma hayatında yerli ya da yabancı tüm sağlık çalışanlarının eşit haklara sahip olması gerektiğini vurguladı.

Özgöçmen, birlik olarak üyelerinin haklarını korumaya, çalışma koşullarını iyileştirmeye ve insan onuruna yakışır bir çalışma yaşamını savunmaya devam edeceklerini belirtti.