ETHAL Tiyatrosu iki toplumlu bir kadro ile Lorca’dan uyarlanan “Kanlı Düğün” Oyununu Sahneye Koyuyor

Lefkoşa’nın Güneyi’nde yer alan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 23 Mayıs’ta yalnızca bir geceliğine ETHAL yapımı “Kanlı Düğün” oyununa ev sahipliği yapıyor. Federico García Lorca’nın “Bodas de Sangre” eserinden uyarlanan bu yapım, Achilleas Grammatikopoulos yönetmenliğinde iki toplumlu bir oyuncu kadrosunu sahneye taşıyor.



Cevagir Caşgir, Zehra Evliya ve İzel Seylani sahneyi Güney Kıbrıs’tan oyuncularla paylaşıyor

Kültür Bakan Yardımcılığı’nın ana sponsorluğunda sahneye taşınan oyunda Cevahir Caşgir, Achilleas Grammatikopoulos, Giorgos Evagorou, Margarita Zachariou, Rafaella Kavazi, Maria Constantinou, Andreas Lontou, Konstantina Xenofontos, Evangelia Onoufriou, Zehra Evliya, İzel Seylani ve Dimitra Hadjigianni’den oluşan bir kadro yer alıyor.



“Dil, topluluklar, iletişim, diyalog, çokkültürlülük ve kolektif hafıza” konuları öne çıkıyor

Yapım, ETHAL Tiyatrosu’nun “Ada” ile başlayan bir üçlemenin ikinci bölümü olarak tiyatronun 2025–2026 teması olan “Dil, topluluklar, iletişim, diyalog, çokkültürlülük ve kolektif hafıza” konularını keşfe çıkıyor.



Oyun seyirciyi 1960’ların başında bir Kıbrıs köyüne götürecek

Oyun, 1960’ların başında Kıbrıs’ta karma bir köyde geçer; aşk ve ölüm, politik ve toplumsal bölünmeyle iç içe geçer. Lorca’nın dili aracılığıyla eser, tarih, hafıza ve bu toprakların yaralarıyla diyalog kurar.



Oyun,aşk,onur ve kanın trajik bir anlam kazandığı bir dönemi sahneye taşıyor

Bu uyarlama, Kıbrıs’ın karmaşık kimliğini aydınlatmayı amaçlar; aşk, onur ve kanın trajik bir anlam kazandığı bir dönemi sahneye taşır. Oyun, iki toplumdan (Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk) oyuncuları bir araya getirerek, gerçekçilik ile şiirsellik arasında geçiş yapabilen, çatışmayı beden dili, sessizlik ve şarkı aracılığıyla ifade eden bir performans sunar.

“Kanlı Düğün” yalnızca Lorca’nın Kıbrıs versiyonu değildir; aynı zamanda kültürel uzlaşının bir ifadesidir. Aşk ve ölüm aracılığıyla eser, iki toplum ve iki dil arasında bir köprü kurar. Bu Kıbrıs uyarlaması geçmişi yansıtır, bugünü sorgular ve “kanlı çelenklerin” bir gün yeniden barış çelenklerine dönüşebileceği bir geleceği hayal eder.

Yapım Bilgileri: Metin: Frederico.G. Lorca, çeviri: Marina Dimitriou

uyarlama/dramaturji: Achilleas Grammatikopoulos – Michalis Kolokotronis

yönetmen: Achilleas Grammatikopoulos, yardımcı yönetmen: Michalis Kolokotronis

dekor/kostüm: Giorgos Giannou, müzik/şarkı sözleri/ses tasarımı: Christina Georgiou

ışık tasarımı: Vasilis Petinaris, hareket çalışması: Mari Dzaghigian Ioannou

yardımcı yönetmen: Yianna Georgiadou

sahne üstü müzisyenler/doğaçlama: Konstantina Xenofontos-Charalambos Panteli

Türkçe çeviri: Çağdaş Polili, fotoğraflar: Giorgos Giannou

tanıtım tasarımı: ARTemis Graphics & Visual Communication

program editörlüğü/araştırma: Yianna Georgiadou

Süre: 110 dakika (arasız) olup 16 yaş ve üzeri için uygundur

Lefkoşa – Lefkoşa Belediye Tiyatrosu

23 Mayıs 2026 | 20:30

