Güneyde, kayıp şahısların kimlik tespiti için 1 milyon euroluk fon onaylandı

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde kayıp şahıslara ait kalıntıların kimliklendirilmesine yönelik genetik testler için 1 milyon euroluk fon onaylandı. Yeni teknolojinin, yıllardır kimliği belirlenemeyen kalıntıların tespit edilme ihtimalini artırması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Komiserliği Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan’da Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla, kayıp şahısların kimliklendirilmesi sürecinde kullanılmak üzere özel genetik testler için kaynak ayrıldı.

Açıklamada, “massive parallel sequencing” olarak bilinen modern DNA analiz yönteminin kullanılacağı, bu sayede kimyasal maddelere maruz kalmış veya ciddi şekilde bozulmuş kalıntıların da incelenebileceği belirtildi.

Söz konusu çalışmaların Cyprus Institute of Neurology and Genetics aracılığıyla yürütüleceği ve Mayıs ayında başlamasının planlandığı kaydedildi.

Yetkililer, uygulamanın kayıp şahısların kimliklendirilmesini hızlandırmayı ve yıllardır bekleyen ailelere yanıt verilmesini amaçladığını ifade etti. Açıklamada ayrıca, girişimin insani çabaların önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

Fonun, Cumhurbaşkanlığı Komiseri Marios Hartsiotis’in girişimi ve Nikos Hristodulidis’in desteğiyle sağlandığı belirtildi.

Hükümet, kayıp şahıslar konusunun öncelikle insani bir mesele olduğunu vurgulayarak, tüm kimliklendirme çalışmaları tamamlanana kadar çabaların sürdürüleceğini kaydetti.