Hristodulidis: “Anlaşma imzalamaya devam edeceğiz”

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, ülkesinin uluslararası anlaşmalar imzalamaya devam edeceğini belirterek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hem Avrupa Birliği hem de Birleşmiş Milletler üyesi egemen bir devlet olarak hareket ettiğini söyledi.

Hristodulidis, “Kıbrıs’ın bir AB ve BM üyesi olduğu gerçeğini herkesin kabul etmesi gerekiyor” dedi.

Hristodulidis, Kıbrıs’ın müzakerelere iki sıfatla katıldığını ifade ederek, hem Kıbrıslı Rum toplumunun fiili lideri hem de uluslararası alanda tanınan devlet otoritesi olarak özellikle garantiler gibi konularda söz sahibi olduğunu kaydetti.

Hristodulidis ayrıca Kıbrıs sorununa ilişkin hazırlık çalışmalarının farklı düzeylerde sürdüğünü belirterek, “Hazırız” dedi. Olası bir davetin kısa sürede gelmesi halinde gecikmeden yanıt vereceklerini ifade eden Hristodulidis, diplomatik sürecin iç siyasi takvimle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları da reddetti.