“Kadınlar Eve Yürüyor” ön gösterimi ve tartışmaya davet

Murat OBENLER

1980’lerin sonlarında gerçekleşen “Kadınlar Eve Yürüyor” (Women Walk Home) yürüyüşlerine ait daha önce hiç görülmemiş, yeniden gün yüzüne çıkarılmış arşiv görüntülerinden oluşan ve belgesel film yönetmeni Stephanie Andreou tarafından hazırlanan belgeselin ön gösterimi 3 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Akdeniz Avrupa Sanat Derneği-EMAA’da yapılacak.

Women Walk Home, mültecilerin evlerine geri dönüşü ve Kıbrıs adasının yeniden birleşmesi için mücadele eden bir kadın hareketiydi. Farklı siyasi görüşlerden bir araya gelen bu kadınlar, dönemin basınında eleştirildi, sabote edildi ve küçümsendi. Tüm bu zorluklara rağmen Yeşil Hat’ı defalarca aştılar, silahlı askerlerle yüz yüze geldiler, taktiklerini geliştirdiler ve kendi dönemlerinin kadınları için çığır açıcı bir ethos/kültür yarattılar.

Sırasıyla 21 Nisan 1975’de ilk yürüyüşü Derinya'dan geçerek Maraş’a doğru Mağusa'ya ulaştı. Aralarında Amalia Flemming ve Melina Mercury'nin de bulunduğu 30.000 kadın onlara katıldı. Sonra 14 Haziran 1987’de Aronas'ta bir yürüyüş gerçekleşti ve Yeşil Hattı kırdılar, ancak mayın tarlasına girdikleri için BM tarafından durduruldular. 11 Kasım 1987’de BM Güvenlik Konseyi toplantısıyla aynı zamana denk gelen bir günde kadınlar, bir sonraki girişimlerini Agios Pavlos'ta başlatmaya karar verdiler ve bir Türk kampına rastlayarak BM'yi engellediler. Yeşil hattı aştılar, ancak sonunda Kıbrıs Türk askerleri, polis ve BM tarafından kuşatılınca gün batımında geri çekilmeye karar verdiler. 13 Haziran 1988’de ise dönemin Türkiye Başbakanı Özal'ın Atina'yı ziyaret etmesinden faydalanarak Akropolis'in kapılarını zincirleyerek kapattılar. Bu, onlar için antik Salamina'yı ziyaret edememelerinin sembolüydü. 19 Mart 1989’da ise son iki yürüyüşlerini aynı gün gerçekleştirdiler. Her ikisi de Lefkoşa'dan başlarken, otobüsler kadınları iki yere, biri Limya'ya diğeri Ahna'ya gönderdi. Kadınlar, tepedeki Kutsal Haç Kilisesi'ne ulaşmak için Limya tepesine tırmandılar, ancak muhalefetle karşılaştılar ve sonunda geri çekildiler. İkinci durak ise Ahna'daydı ve burada terk edilmiş köydeki Agia Marina kilisesine ulaştılar. Birçok kadın tutuklandı ve akşam saatlerinde Ledra Sarayı'na teslim edildi.

Belgesel yönetmeni Stephanie Andreou, 3 Mayıstaki öngösterime herkesi davet ederken özellikle o hareketi ve o günleri hatırlayan insanları (özelikle kadınları) arıyor ve onları davet ediyor. Yönetmen etkinlikte yaptığı belgeselin parçaları gösterirken kadınların düşüncelerini ve hatıralarını da dinlemeyi istiyor.