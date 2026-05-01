Biyologlar Derneği, fotoğraf yarışması düzenleyecek

Dernek’ten verilen bilgiye göre Kıbrıs’ın doğadaki yaşam zenginliğine, tür çeşitliliğine ve doğal mirasına dikkat çekmenin amaçlandığı yarışmaya 18 yaş ve üzeri tüm fotoğraf meraklıları katılabilir.

Birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri ve sürpriz hediyeler verilecek yarışmaya başvurular 20 Mayıs Çarşamba gününe kadar kabul edilecek.

Yarışma şartnamesine afişte yer alan QR kod üzerinden ulaşılabilecek. Başvuru ve bilgi [email protected] adresinden elde edilebilir.