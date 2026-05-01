Üredi: “1 Mayıs, hak ve adalet mücadelesinin simgesi”

Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, 1 Mayıs’ın yalnızca emeğin bayramı değil; hak, adalet ve halkın değerlerine sahip çıkma mücadelesinin simgesi olduğunu belirtti.

Üredi mesajında, “Bugün, emekçilerin alın terini, örgütlü gücünü ve dayanışmasını selamlarken; yakın zamanda dayatılan fiber optik protokolüne karşı Tel-Sen emekçilerinin verdiği onurlu mücadeleyi de bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu mücadele, sadece bir kuruma değil, halkın iradesine, kamusal yapıya ve emekçinin geleceğine sahip çıkma mücadelesi olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Üredi mesajında, “Tel-Sen emekçileri bir kez daha göstermiştir ki; haklar mücadeleyle korunur, kazanımlar dayanışmayla büyür. Bu direniş, 1 Mayıs ruhunun bugünkü karşılığıdır. Biz susmadık, geri adım atmadık, boyun eğmedik. Çünkü biliyoruz ki; birlikte güçlüyüz, birlikte mücadele ederiz, birlikte kazanacağız.” ifadelerine yer verdi.

Emeğin sömürülmediği, kamusal değerlerin teslim edilmediği, emekçinin söz ve karar sahibi olduğu bir düzen için mücadele kararlılığını vurgulayan Üredi, fiber optik protokolüne karşı verdikleri mücadelenin emek ve halk adına yürütülen kararlılığın parçası olduğunu kaydetti.