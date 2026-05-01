Sol Hareket: "1 Mayıs işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin ve tüm ezilenlerin günüdür"

Sol Hareket, 1 Mayıs’ın işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin ve tüm ezilenlerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu kaydetti.

Sol Hareket tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda “Ekonomik politikalara, hayat pahalılığına, emeğin değersizleştirilmesine, doğanın talanına ve eşitsizliğe karşı omuz omuzayız” denildi.

Mesajda Sol Hareket’in bugün ara bölgede düzenlenecek iki toplumlu etkinliğe katılacağı da belirtildi.