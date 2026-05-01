CTP Sipahi Örgüt Lokali binası açılışı yoğun katılımla gerçekleşti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Sipahi Örgüt Lokali binasının açılışını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Açılış etkinliğine, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Milletvekilleri Biray Hamzaoğulları, Fide Kürşat ile Fazilet Özdenefe, MYK üyesi Koral Aşam ve çok sayıda partili katıldı. Etkinlik kapsamında ayrıca partiye uzun yıllar gönül ve emek veren Mehmet Emin Tanışman’a, Ahmet Uyguner’e ve Mustafa Gürler’e plaket takdim edilerek katkıları onurlandırıldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli:

“CTP halkın desteğiyle iktidara yürüyor”

Açılışta konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, dayanışma ve emeğin önemine vurgu yaptı. En zor zamanlarda birbirlerinin yanında olacaklarını belirten İncirli, “Emek ve dayanışma en büyük güçtür” dedi. Sipahi Örgüt Lokali’nin büyük bir emek ve dayanışmayla hayata geçirildiğini belirten İncirli, “Bu açılış bizim için gurur ve mutluluk verici. Çünkü çok büyük emeklerle İskele İlçemiz ve Sipahi Örgütümüz bu binayı kendi elleriyle yaptılar. Biz hayatta en güzel şeyin emekle, dostlukla ve dayanışmayla yapıldığına inanıyoruz. En güzel işler emekle, dostlukla ve dayanışmayla ortaya çıkar” şeklinde konuştu. Ayrıca konuşmasında memleketin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini ifade eden İncirli, seçimlere işaret ederek CTP’nin halkın desteğiyle iktidara yürüdüğünü vurguladı.

CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel:

“CTP ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak tek güç”

CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ise yaptığı konuşmada, CTP olarak planlı çalışan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden bir anlayışla yürüdüklerini söyledi. Açılışı yapılan lokalin yalnızca parti üyelerine değil herkese açık olduğunu ifade eden Öztörel, kapsayıcı bir siyaset anlayışının altını çizdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yeni dönemde ülkeyi doğru şekilde yönetecek ve yeniden ayağa kaldıracak tek güç olduğunu belirten Öztörel, “Bunu hep birlikte yapacağız ve başaracağız” dedi.