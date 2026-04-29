Hasan Çakmak Cambridge Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu

Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak Londra’da bir dizi kültür sanat çalışmasına katıldı, ödül aldı ve Cambridge Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu.

Yazar Hasan Çakmak dünyanın en prestijli eğitim kurumlarının başında gelen Cambridge Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelerek Kıbrıs Kültürünü anlattı.

Cambridge Üniversitesi’nde Faculty of Architecture and History of Art fakültesinin öncülük ettiği etkinlikte Hasan Çakmak, öğrencilerle birlikte üniversitenin tarihi ve kültürel binalarını ziyaret etti.

Hasan Çakmak, 1581’den buyana kitabevi olarak hizmet veren ve dünyada kayıtlı en eski kitabevi olarak kabul edilen “Cambridge University Press Book Shop”u ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cambridge Üniversitesi’ndeki buluşmada öğrencilerin sorularını yanıtlayan yazar Hasan Çakmak kitaplarını sanatseverler için imzaladı.

NOTCO Başarı Ödülü

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkleri örgütlü olduğu önemli kurumların başında gelen NOTCO (Network of Turkish Cypriot Organisations) Hasan Çakmak’ı ödüle layık gördü.

Başarı Ödülü’ne layık görülen Hasan Çakmak’a ödülü NOTCO Başkanı Naime Kale tarafından takdim edildi.

NOTCO Başkanı Naime Kale yaptığı konuşmada Hasan Çakmak’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini başarılarından gurur duyduklarını dile getirdi.

Hasan Çakmak’ın Kıbrıs kültürü konusunda yaptığı çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini ifade eden Başkan Nime Kale, yazar Hasan Çakmak’ı Londra’da görmekten duyduğu mutluluğu diler getirdi.

Sanat Kıbrıs Gazetesi 5 yaşında

Yayın hayatına 5 yıl önce başlayan ve Kıbrıs’taki tek kültür sanat yayıncılığı yapan Sanat Kıbrıs Gazetesi için Londra’da bir resepsiyon düzenlendi.

Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde düzenlenen resepsiyonda Londra’da yaşayan sanatçı ve yazarlar bir araya geldi. 5. yıl kutlama resepsiyonunda Kıbrıs Türk Toplum Merkezi Yönetimi Hasan Çakmak’a başarı plaket takdim etti.

Yazar Hasan Çakmak Londra ziyareti sırasında; uçak bileti konusunda katkı koyan Yakın Doğu Bankası’na ve konaklama konusunda katkı koyan Başbakan Yardımcılığı Turizm, Çevre, Kültür ve Gençlik Bakanlığına teşekkür etti.

Hasan Çakmak İngiltere’nin başkenti Londra ve Camdbridge sonrasında Türkiye’nin İstanbul şehrinde kültür sanat etkinliğine katılacak.