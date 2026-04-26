“Collective Beat” oyun gecesi, bu akşam Hangar Cultural Space’te

“Collective Beat” adlı oyun gecesi, bu akşam saat 20.00’de Lefkoşa’da bulunan Hangar Cultural Space’te gerçekleştirilecek. Haftanın yorgunluğunu eğlenceli bir atmosferde geride bırakmayı amaçlayan etkinlikte, Efe Yürekli’nin ev sahipliğinde Adil Bey, Pembe Menteş ve Hakan Çoban’dan oluşan dört kişilik ekip sahne alarak izleyicilere doğaçlama ve mizah dolu bir gece sunacak.

Seyircilerin de aktif olarak dahil olacağı oyun formatıyla dikkat çeken etkinlikte, komedyenler kendi aralarında çeşitli oyunlar oynarken izleyiciler de bu rekabetin bir parçası olacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek program, kahkaha ve sürprizlerle dolu içeriğiyle Pazar akşamını farklı geçirmek ve yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapmak isteyen herkese açık olacak.

Etkinlikle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Haftanın yorgunluğunu kahkahayla geride bırakıp yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapmaya hazır mısınız?

Collective Beat, bu akşam.

Hangar Cultural Space’te samimi, eğlenceli ve bol sürprizli bir oyun gecesiyle karşınızda. Saat 20:00’de başlayacak bu özel buluşmada, sahneye dört kişilik enerjik bir ekip çıkıyor: Efe Yürekli’nin ev sahipliğinde; Adil Bey, Pembe Menteş ve Hakan Çoban gece boyunca mizahın dozunu giderek artıracak.

Bu gece alıştığınız sahne performanslarından biraz farklı. Komedyenler kendi aralarında oyunlar oynarken, seyirciler de bu eğlenceli rekabetin bir parçası olacak. Doğaçlamanın, hızlı zekânın ve bol kahkahanın ön planda olduğu gecede, izlemek isteyen herkese kapılar açık.

Üstelik etkinlik ücretsiz. Henüz ‘değerleri artmamış’ bu ekibi izlemek için tam zamanı — zira kendileri de açıkça söylüyor: Değerleri artınca hesabı kesebilirler!

Pazar akşamını sıradanlıktan kurtarmak ve haftaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen herkes için kaçırılmayacak bir et.”