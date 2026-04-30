Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği “XXI. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı”, pazar günü yapılacak.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Luricina köy meydanında yer alacak panayır saat 11.00’de açılış konuşmaları ile başlayacak.

Hüseyin Kıral’ın sunumuyla gerçekleşecek panayırda, yiyecek-içecek ve hediyelik eşya stantları kurulacak, konserler, müzik dinletileri, dans gösterileri sunulacak. Panayır, Ahmet Evan konseriyle sona erecek.

Panayırda Kıbrıslı Türk sanatçı ve moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak’ın, “Mısmıl Muhabbet” adlı şarkısının klibinin lansmanı da yapılacak. Klibin kostüm ve cast çalışmaları ise tamamen Abdullah Öztoprak’ın özgün tasarımlarından oluştu.

Panayırda ayrıca; Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Altın Kalpler Korosu ve Belediye Orkestrası, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Çocuk Korosu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi 5. Mevsim Yaşam Merkezi Müzik Dinletisi, Bi-Communal Music and Folk Dance Association ‘Cyprus’ Folklor Gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Genç Müzik Orkestrası, Lefkoşa Jimnastik Kulübü, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Muhittin Tüzel Cimnastik Gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Cimnastik Gösterisi, Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği Cimnastik Gösterisi, YDÜ Dans Grubu Gösterisi ve Dandelions Dance Team sahne alacak.