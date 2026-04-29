Bono, MTN ve DİBS İşlemleri Creditwest Bank’ta dijital ortama taşındı

Creditwest Bank, sermaye piyasası ürünlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla Bono, Medium Term Note (MTN) ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) işlemlerini dijital kanallara taşıdığını duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yatırım ürünlerinin artık şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Açıklamaya göre, dijitalleşme kapsamında hayata geçirilen uygulama ile yatırımcılar işlemlerini zaman ve mekândan bağımsız olarak yapabilecek. West Notifier ve Creditwest İnternet Bankacılığı aracılığıyla sunulan hizmet sayesinde müşterilerin güncel faiz oranlarını takip edebileceği ve portföylerini tek bir ekran üzerinden yönetebileceği ifade edildi.

Sunulan yatırım ürünlerinin farklı risk ve getiri beklentilerine hitap ettiği belirtilirken, kısa vadeli finansman bonolarının sabit getirili yapısıyla öngörülebilir kazanç sağladığı, MTN’lerin ise döviz cinsinden alternatifler sunduğu aktarıldı. Devlet tarafından ihraç edilen DİBS ürünlerinin ise görece düşük riskli yapısıyla öne çıktığı kaydedildi.

Creditwest Bank Hazine Müdürü Duyal Eresen de konuya ilişkin değerlendirmesinde, dijitalleşmenin yatırım süreçlerinde önemine dikkat çekerek, müşterilerin yatırım ürünlerine daha hızlı ve kolay erişimini sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Banka, bu uygulama ile sermaye piyasası ürünlerine erişimi genişletmeyi ve dijital finansal hizmetlerini geliştirmeyi amaçladığını bildirdi.