“Yok hükmündesiniz, bu ülkede yaşamak zorunda değilsiniz”

Genel seçimlere katılmadan, dışarıdan "Dışişleri Bakanı" olarak atanan Tahsin Ertuğruloğlu, yazılı bir açıklama yaparak, bu kez, Kıbrıs’ın güneyinden gönderilmek istenen insani yardımı reddetmesiyle ilgili kendisine görüşünü soran ve açıklamalarını haber yapan YENİDÜZEN’i ve “kendisi gibi düşünmeyen tüm yurttaşları” hedef aldı.

YENİDÜZEN’e yönelik, “insanlığı tartışılan kişiler bana insanlık dersi vermeye kalkışmıştır” sözlerini kullanan Ertuğruloğlu ayrıca, kendisi gibi düşünmeyenleri adeta adadan kovdu.

Öte yandan, Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden çocuklardan birinin ailesinden gelen “Dışişleri Bakanlığı Gambiya'nın Milli Gününü kutladı, ailelere bir başsağlığı dilemedi” şeklindeki tepkiyi yalanlayan Ertuğruloğlu, aileyi “ideolojik saplantı içinde olmakla” suçladı.

YENİDÜZEN’e saldırdı…

Kıbrıs’ın güneyinden gönderilmek istenen insani yardımı neden kabul etmediğiyle ilgili YENİDÜZEN muhabirinin ulaştığı Ertuğruloğlu, “Anavatan bu oyuna (insani yardım göndermek) gelmedi, ben de gelmem” diyerek, insani yardımı kabul etmediğini ifade etmişti…

Söz konusu habere ilişkin açıklamasında, YENİDÜZEN’in haberi çarpıttığını, profesyonel bir dezenformasyonun uygulamaya sokulduğunu iddia ederek, haberde yer almayan “Türkiye kabul etti, Tahsin Ertuğruloğlu bunu engelliyor” ifadelerinin ima edildiğini öne sürdü.

Ertuğruloğlu, kendisini eleştirenleri “insanlığı tartışılan kişiler” olarak niteledi.

Ertuğruloğlu’nun açıklamasındaki ilgili kısım şöyle:

“Yine 8 Şubat’ta, Rum tarafının sözde yardımlarının tarafımdan engellendiği iddialarıyla ilgili Yenidüzen gazetesinin sorusu üzerine, muhabire, ‘Türkiye’ye gitmesi öngörülmeyen malzemeyi biz niye alalım’ diye söylemiştim.

Ancak konu tamamen çarpıtılarak ve profesyonel bir dezenformasyon uygulamaya sokularak, olay sanki ‘Türkiye kabul etti de Tahsin Ertuğruloğlu bunu engelliyor’ meselesiymiş gibi işlenerek çok çirkin bir kampanya başlatılmış, insanlığı tartışılan kişiler bana insanlık dersi vermeye kalkışmıştır.”

Acılı aileyi “saplantılı” olmakla suçladı

Öte yandan, Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden çocuklardan birinin ailesinden gelen “Dışişleri Bakanlığı Gambiya'nın Milli Gününü kutladı, ailelere bir başsağlığı dilemedi” şeklindeki tepkiyi yalanlayan Ertuğruloğlu, aileyi “ideolojik saplantı içinde olmakla” suçladı.

Açıklamasındaki ilgili kısım şöyle:

“Dışişleri Bakanlığımız, 14 Şubat’ta yaptığı yazılı açıklamada “Genç yaştaki öğrencilerimiz, velileri ve öğretmenlerimiz ile tüm vatandaşlarımıza, ayrıca bu elim felakette yaşamını yitiren Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine, Kıbrıs Türk Halkına ve tüm Türk Ulusuna başsağlığı dileriz” denilmiştir. Gerçek durum bu iken, ideolojik saplantılarından kurtulamayıp gerçeği görmemekte ve anlamamakta ısrar edenler, siyasi çıkarlar uğruna, yaşadığımız derin acıları istismara kalkışmıştır.

Kendisi gibi düşünmeyenlere ağır hakaretler etti…

Son olarak, kendisi gibi düşünmeyenleri adeta adadan “kovan” Ertuğruloğlu, kendisini eleştirenlere hakaretler savundu.

Açıklamasının ilgili kısmında şu ifadelere yer verdi:

“Türk milletinin yüz karası olanlar, benimle “utanç duyduklarını” ifade ediyorlarmış; çok üzüldüm!!! Bunlar, şahsımla ilgili olumlu bir şey söyleseler üzülürüm, kahrolurum. Benim için yok hükmünde olanların, kendileri gibi söyledikleri de yazdıkları da yaptıkları da yok hükmündedir. Benimle aynı ülkede yaşamak mecburiyetinde değiller; kendilerini burada zorla tutmuyoruz, daha mutlu olacakları bir ülkeye gidebilirler. Çünkü, bu ülke yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), bu ülkeyi savunanların, bu ülkeye hizmet edenlerin, Türk Ulusuna hizmet edenlerin ülkesidir. Bu ülke bizimdir, Rum’a peşkeş çekmeye çalışanların değil.”