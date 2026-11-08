Genel ve yerel seçimler için ad çekme yarın yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 Aralık’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ve Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için ad çekme işleminin yarın saat 13.30’da yapılacağını duyurdu.

YSK’nin 19 ve 20 numaralı duyurularına göre, milletvekilliği seçiminde siyasal partiler ile bağımsız adayların oy pusulasındaki sırası ve Bayrak Radyo ve Televizyonundaki propaganda konuşmalarının yayın sırası belirlenecek.

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri’nde ise belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için siyasal partilerin oy pusulasındaki ve propaganda konuşmalarındaki sırası; bağımsız aday bulunan bölgelerde bu adayların oy pusulasındaki sırası ad çekmeyle saptanacak.

Muhtarlık seçimlerinde adayların oy pusulasındaki sırası da belirlenecek.

YSK, belirlenen sıranın seçim ve propaganda sürecinin her aşamasında kullanılacağını, siyasal partiler ile bağımsız adayların veya temsilcilerinin ad çekme sırasında hazır bulunabileceğini bildirdi.