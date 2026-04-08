YÖK Denetleme Kurulu YÖDAK’ı ziyaret etti

TC Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nu (YÖDAK) ziyaret ederek, toplantı yaptı.

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, toplantı, bugün saat 10.30’da YÖDAK toplantı salonunda YÖDAK Başkan ve üyeleri ile YÖK Denetleme Kurulu Başkanı ve kurul üyeleri arasında gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında, YÖK ile YÖDAK arasında sürdürülen kurumsal iş birliği çerçevesinde yürütülen çalışmalar ele alındı, yükseköğretimde planlı, sistemli ve sürdürülebilir bir yapının tesisine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen istişarelerde, KKTC üniversitelerinin akademik, idari ve kalite odaklı gelişim süreçlerinin daha etkin bir şekilde yapılandırılması, denetim ve değerlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi, yükseköğretimde şeffaflık ile hesap verebilirlik ilkelerinin kurumsallaştırılması görüşüldü.

Ayrıca, YÖK Denetleme Kurulu’nun yürüttüğü denetim süreçleri ile YÖDAK’ın koordinasyon ve düzenleme rolü arasındaki eşgüdümün artırılması hususunda ortak bir irade ortaya konuldu.

İki kurum arasında sürdürülen sürekli ve sistematik temasların, bu şekilde derinleştirilerek devam ettirilmesi yönünde görüş birliğine varıldı.

YÖDAK başkan ve üyeleri, söz konusu ziyaretin, KKTC yükseköğretim sisteminin daha güçlü, daha şeffaf ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına katkı sağlayacağını ifade etti.

YÖK ile geliştirilen stratejik iş birliğinin, yükseköğretimin geleceğine yön veren temel dinamiklerden biri olmaya devam edeceğini vurgulandı.