Kemal Saraçoğlu Vakfı, gönüllü donörler onuruna etkinlik düzenledi

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, gönüllü kök hücre ve kemik iliği donörleri onuruna etkinlik düzenledi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 12'ncisi düzenlenen etkinlik, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde yer aldı. Etkinlikte, 2024-2026 yılları arasında donör olan gönüllülere plaket takdim edildi.

Etkinliğe, Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Adil Özyılkan, Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri ve personeli, vakfın Güney Kıbrıs’taki iş birliği ortağı Karaiskakio Foundation yetkilileri, donörler ve davetliler katıldı.

Gece, vakfa adını veren ve kanser nedeniyle yaşamını yitiren Kemal Saraçoğlu başta olmak üzere iş birliği içinde çalışılan Tanyel’s Smile Vakfı’na adını veren Tanyel Uzun ve kanser nedeniyle hayatını kaybeden tüm çocuklar anısına saygı duruşuyla başladı.

Programda, vakfın faaliyetleri, hasta ve ailelerine sağlanan destekler ile kök hücre bağışının hayati önemini anlatan tanıtım sunumu yapıldı. Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç da yaptığı konuşmada, gönüllü donörlerin insan hayatı için taşıdığı değere dikkat çekti ve toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

İlk kez donör olan ve ikinci kez bağış yapanlara plaket verildi

Gecede, ilk kez donör olan Erim Debreli, Şenay Kambur, Kamuran Avkan, Fadıl Korkmaz, Ali Yılmaz, Aspur Yükselir, Hasret Altunbıçak ve Özce Öyken’e plaketleri verildi. İkinci kez bağış yapan Güney Saramalı ve Ali Solelgil de plaketle onurlandırıldı. Açıklamada, donörlerden Fidan Özkarataş’ın geceye katılamadığı belirtildi.

Plaket töreninin ardından kokteyl düzenlendi. Vakıf, geceye gönüllü destek veren sunucu Volkan Durunç’a, fotoğraf ve video çekimleriyle katkı sağlayan Oral Fotoğrafçılık’a ve müzikleriyle geceye eşlik eden Lefkoşa Türk Belediyesi Orkestrası’na teşekkür etti.

Açıklamada, kanser ve lösemiyle mücadelede toplumsal farkındalık yaratmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla 2001 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın, KKTC’de dünya ilik havuzu rezervlerinin artırılmasına yönelik çalışma yapan tek kuruluş olduğu ve gönüllü donör kazanımı çalışmalarıyla hastalara umut olmaya devam ettiği belirtildi.